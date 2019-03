Liitium-ioonakude turu suuruseks hinnati eelmisel aastal 25 miljardit USA dollarit ja prognooside järgi jätkub kiire kasv ka lähitulevikus. Sellepärast on ehk huvitav küsida, kas teadlased, kes seitsmekümnendatel aastatel esimesed liitium-akud kokku panid, on nüüd pururikkad? Või kas ettevõtted, kes akude arendamisse algusaastatel investeerisid, on täna turuliidrid?

Esimesele küsimusele võib üsna kindlalt eitavalt vastata. Kuigi suur osa liitium-akudes kasutatavatest materjalidest on patenteeritud, ei ole see enamasti neid avastanud teadlasi rikkaks teinud.

Liitium-akude valdkonna grand old man, 96-aastane John Goodenough on vähemasti kahel korral magusatest patenditasudest ilma jäänud. Kuigi just tema laboris töötati välja täna igas mobiiliakus leiduv liitium-koobalt-oksiid, kuuluvad sellealased patendid Briti valitsusele, kes tolleaegset uurimistööd rahastas. Teisel korral, kui Goodenough proovis üht teist oma laboris välja töötatud (ja täna taas väga laialdaselt kasutusel olevat) patareimaterjali patenteerida, avastas ta aga, et välistudeng, kes materjaliga tema laboris töötas, oli patenditaotluse koos lähetust finantseerinud ettevõttega oma koduriigis juba sisse andnud.

Ettevõtetega on asi segasem. Sony, kes julge sammuna esimesed liitium-akud turule tõi, on täna pigem väiketootja staatusesse langenud. Teisest küljest on maailma suurim liitium-akude tootja, Panasonic, samuti Jaapani ettevõte. Seega on Jaapanil õnnestunud riigina oma varajasest investeeringust liitium-akudesse siiski olulisel määral kasu lõigata, kuigi Panasonicu edu Hiina ja Lõuna-Korea konkurentide ees on pidevalt kahanemas. Huvitav on seegi, et näiteks Euroopa ja USA päritolu ettevõtteid suurimate akutootjate nimistust ei leia.

Liitium-akude tehnoloogia on hea näide sellest, kuidas teadlaste uudishimust ajendatud uurimistööst on aja jooksul välja kasvanud Suur Äri. Nagu alusuuringute puhul tihti juhtub, ei ole ka liitium-akude valdkonnas olulisi teadusavastusi teinud teadlased ega esimesed akud välja töötanud ettevõtted nende seas, kes täna sellest tehnoloogiast kõige rohkem kasu lõikavad.

Aga kas sellepärast saab veel öelda, et materjalide alusuuringud ja uudishimust kannustatud uurimistöö on majanduslikult ebavajalik? Vaevalt, et keegi meist kahtleks, et liitium-akud on meie elu paremaks muutnud. Võib-olla on (Eestigi) teadlased just praegu nokitsemas tehnoloogia kallal, milleta me 30 aasta pärast päevagi elada ei suuda! Panustagem täna alusteadustesse, et me tulevikus mõttejõul kvantarvutile käsklusi andes võiksime imestada: «Kuidas neid asju küll varem ei leiutatud?».