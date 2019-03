Kliimamuutuste inimtekkelisus sai teaduse kullastandardi tasemel tõestuse

Arvutuste kohaselt on inimmõju nüüd tõestatud osakestefüüsikas kasutataval nn 5-sigma tasemel. Sigma (σ) tähistab siin statistikast tuntud standardhälvet ehk andmehulga üldist asetumist keskmise suhtes. Osakestefüüsikas kasutatakse seda uue osakese tõendamise standardina juhuslike vigade valesti tõlgendamise vältimiseks. Sisuliselt tähendab 5σ tasemel kinnitus, et kui katset korrata 3,5 miljonit korda, saaks juhuslikku valetulemust esineda vähem kui ühel korral.

Avaldatud uuringu juhtivautor Benjamin Santeri kinnitusel näitavadki maailma juhtivad kliimasatelliitide kogutud andmestikud ( Remote Sensing Systems, Center for Satellite Applications and Research ja Huntsville’i Alabama Ülikooli andmestik) nüüd just sellel tasemel kindlusega, et kliima muutumise peasüüdlane on inimene.