Eesti teadlased: inimene saab oma soolebaktereid otseselt mõjutada

Hiljuti ilmus mainekas erialaajakirjas Microbal Ecology in Health and Disease Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste artikkel «Aeglaselt ja kiirelt kasvavate soolebakterite selektsioon muutuva lahjenduskiirusega läbivoolukultuurides»(ingl Selection of fast and slow growing bacteria from fecal microbiota using continuous culture with changing dilution rate).