Kuidas panna kokku elus masin? Tartu Ülikooli teadlased teavad vastust

See on raku kõige väiksem organell, millel on väga tähtis ülesanne: «kasutades» DNA peal kirjas olevat «juhist», paneb ribosoom kokku valgu molekule. Valgud on meie organismi ühed kõige tähtsamad ained, millest sõltub iga meie mõte, emotsioon ja liigutus.