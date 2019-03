Vaata: esimene era-kuukulgur tegi Maaga selfi

Kui kõik senised Kuule jõudnud maandurid on olnud riiklike kosmoseagentuuride – ameeriklaste NASA, Nõukogude Liidu Kosmoseprogrammi ja Hiina Kosmoseadministratsiooni – korraldatud, siis Beresheeti loojaks on hoopiski mittetulundusühing SpaceIL, mida rahastab peamiselt Lõuna-Aafrika Vabariigist pärit miljonär Morris Kahn. Teadaolevalt on maanduri Kuule saamise hinnaks olnud 100 miljonit dollarit.

Kuigi tegemist on eraalgatusliku projektiga, võib kosmoseaparaadi küljes siiski näha silti Iisraeli lipu ja tekstiga «Väike riik, suured unistused».

«Tahtsin näidata, et vaid 6 või 8 miljoni elanikuga pisike Iisrael on võimeline tegema midagi, millega on varem hakkama saanud vaid kolm maailma suurriiki Venemaa, Hiina ja USA,» ütles Kahn Business Insiderile.

Uhkest selvefotost hoolimata ei saa juudiriiki siiski veel Kuul maandunud riigiks pidada. Foto ise on tehtud Kuust üsnagi kaugel ning seniajani pole Beresheet veel Kuu orbiidilegi jõudnud. Samas on aparaat juba praegu üle elanud mitmeid tehnilisi viperusi pardaarvuti vigadest soovimatute manöövriteni. Meeskond paneb need aga esimeste päevade sisseelamise arvele ning ootab juba pikisilmi maandumist.