CERN lõpetas suhted «seksistlikke» väiteid esitanud füüsikuga

Skandaal puhkes mullu oktoobris pärast üht Strumia ettekannet, milles teadlane väitis muu hulgas, et «füüsika mõeldi välja ja töötati välja meeste poolt» ning et tänapäeval on see teadusharu muutunud «meeste suhtes seksistlikuks». Oma ettekannet illustreeris ta teaduses võrdset kohtlemist nõudvaid naisi alandavate koomiksitega ning väitis sedagi, et naiste tehtav teadustöö on meeste omaga võrreldes halvema kvaliteediga. Teadusajaloolased ja teadlaste mõjukuse uurijad lükkasid need väited üsnagi kiiresti ümber.