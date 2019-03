Muusikateadlane: beebid vajavad ninnutamist

4. Normaliseerib beebi kortisoolitaset

Paaripäevaste enneaegselt vastsündinutega läbi viidud uuring näitas, et kui vanemad neile vaid 10 minutit hoidjakeele maneeriga laulsid, muutis see beebi süljes mõõdetavat kortisoolitaset vastavalt vajadusele (tõstis või langetas). Kortisool on neerupealiste koores sünteesitav steroidhormoon, mida organismis peaks olema optimaalselt, liiga kõrge või madal kortisoolitase toob kaasa erinevaid ebameeldivaid sümptomeid. Enneaegsed beebid on tihti ala- või üleerutuse seisundis ning peavad taluma mitmeid meditsiiniprotseduure. Neil on paha olla, aga vaid oma vanemate hääle kuulmine aitab päriselt, objektiivselt mõõdetavalt. Kuulmissüsteem saab valmis juba väga varakult, raseduse 20. nädalal.

5. Häälestab beebit paremini keele omandamisele

Hoidjakeeles kasutame lihtsamat kõnekeelt, kus on võrreldes täiskasvanutega rääkimisele palju liialdusi ja kordusi. Kuna nii on piirid sõnade ja lausete vahel selgemad, aitab see beebil kõnet ajus paremini töödelda, mis esialgu viib tuttavate mustrite tekkimisele ning hiljem juba ka sõnadest arusaamisele.

6. Pole hea mitte ainult beebile, vaid sulle endale ka

Võib öelda, et hoidjakeel sarnaneb kohati isegi rohkem laulule kui kõnele. See mõjutab emotsionaalselt positiivselt last, aga ka sel viisil kõnelejat ja lauljat ennast. Laulmine vabastab kehas oksütotsiini – õnne, armastuse ja emadusehormooni (muuhulgas aitab see hormoon kaasa ka rinnapiima tekkele). Oksütotsiin vähendab ärevust, lauldes ja lapsega hoidjakeele maneeris suheldes teeme head ka endale, rahuneme, oleme rõõmsamad ja seeläbi loome parema pinnase beebiga tugeva emotsionaalse sideme loomiseks.

On teooriaid, mis väidavad, et juba eelajaloolisel ajal inimsuhtlusesse tekkinud hoidjakeele maneer on üks põhjuseid laulmise ja muusika tekkele. Muusika «seletamiseks» on ka muid teooriad (partnerivalik, tegevuste sünkroniseerimine, rituaalne suhtlemine kõrgemate jõududega), aga kõigi nende ühisosana saab välja tuua muusika olulisust emotsionaalsete suhete loomisele ja hoidmisele nii väikestes (perekond) kui suuremates gruppides (kogukond). Seega annab beebiga ninnutamine talle emotsionaalset tuge ja sellist elutarkust, midagi, mida «normaalsetesse sõnadesse» alati panna ei saagi.

Allikad:

