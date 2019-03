Selgusid Antarktika 200 ekspeditsiooni juhid

Suvel admiral Bellingshauseni jälgedes Antarktika poole sõitva Eesti ekspeditsiooni tuumik on lõpuks selgeks saanud. Nii nagu Bellingshausen isegi, on kolm meremeest pärit Saaremaalt.

Avaldame toimetusele saadetud isikukirjeldused täismahus.

Kapten Indrek Kivi

Indrek on sündinud 5. detsembril 1971 Kuressaares. Ta on hariduse saanud Tallinna Mereakadeemias. Praegune on ta Tallinna Sadamale kuuluva jäämurdja Botnica kapten.

Alates 2004 aastast on Indrek Kivi olnud kapten erinevatel kaubalaevadel, samuti Suurbritannia reisilaevadel, mis töötasid ujuvate hotellidena Põhjamere tuuleparkide ehitusel. Polaaraladel on ta Botnicaga töötanud 2014 Kara meres ja 2018 Kanada Arktikas. Kaubalaevadega on ta külastanud kõiki mandreid v.a. Antarktika.

Indreku hobideks on suvel purjetamine ja talvel talisuplus. Suurimaks saavutuseks Muhu Väina regati võitmine 2018.

Abielus, kolm last.

Jahtkapten Meelis Saarlaid

Meelis on sündinud 7. juunil 1963 Kuressaares. Ta on tööl Saarte Liinide aktsiaseltsis ja on sadamakapten Papissaare - Vikati ja Roomassaare jahisadamates ning nõustab ka teisi SL Marinase jahisadamaid.

Alates 1986. aastast on Meelis olnud ametis meremehe ja sadamakaptenina. Saare Kaluri kalalaevadel on ta seilanud Atlandi ookeanil ja Läänemerel. Aastatel 1992-2012 oli Meelis AS Nasva Jahtklubi juhataja.

Pikim merereis on siiani olnud aastane sõit jahtlaev «Lennuki» pardal vanemtüürimehena. Pikki otsi avaookeanil on Meelis teinud hiljemgi.

Polaaraladele pole Meelis seni jõudnud, aga kokkupuude jääga on sõbralik – ta on jääpurjetaja ja parimad tulemused on olnud MM-i ja EM-i viies koht.

Meelis on abielus, peres tütar ja poeg.

Kapten Indrek Lepp

Indrek on sündinud 27. mail 1972 Kuressaares. Ta töötab praegu kaptenina Tallink Grupp reisilaevadel.

Laevajuhi hariduse sai Indrek Admiral Makarovi nimelises Peterburi Riiklikus Mereakadeemias.

Purjetamise ja merega on ta seotud olnud alates kuuendast eluaastast. Olulisemad saavutused purjetamises: maailmameister (2006), Euroopa meister (2015), Soome, Läti ja Leedu meister, üle kümnekordne Eesti meister. 1992. aastal osales Indrek Tall Ship Race’il Columbus Race 500 roolimehena purjelaeval «Mir», kes oli sellel võistlusel absoluutarvestuses esimene.

Peres kasvab kaks tütart.

Laevamehhaanik Ahto Aaslav-Kaasik

Ahto on sündinud 28.03.1969 Tallinnas. Ahto on väljaõppinud laevamehhaanik.

Aastal 1998 asutas ta Noorte Mereklubi, mis korraldab merelaagreid lastele. See ongi praegu Ahto põhitööks.

Hobideks on veemoto, millega ta tegeleb aastast 1979. Ahto on kaheteistkümnekordne Eesti meister. Ta on ise paadidisainer ja paadiehitaja, samuti treener

Ahto teiseks hobiks on huvitavate asjade ehitamine, näiteks on ta valmis ehitanud traktoreid, kuivkäimlaid jms. Plaanis on ka lennuki ehitamine.

Ahto omab väikelaevajuhi tunnistust ja on jõudumööda tegelenud purjetamisega.

Peres kasvab tütar.

Laevamehhaanik Uku Aaslav-Kaasik

Uku on sündinud 18. juunil 1974 Tallinnas. Hariduse on ta saanud Eesti Mereakadeemias insener mehhaaniku erialal. Peale kooli läks tööle Baltic Marine Groupi, kus töötas erinevatel ametitel alates laevade automaatik-mehaanikust, müügimehe, hooldusmehaaniku, laeva propulsioonseadmete paigalduste järelvalvajast kuni tehnilise nõunikuks välja. Viimased kümme aastat on Uku teinud alltöövõtu korras Baltic Workboatsile uute laevade propulsioonseadmete, süsteemide ning teiste mehaanika alade tehnilist nõustamist.

Veemootorispordiga on tegelenud 1983 aastast saati, saavutanud mitmeid Eesti meistrivõistluste tiitleid, 1989 oli Uku omas klassis NSV Liidu noorte meister, MM-i parim tulemus on 3. koht. Hetkel tegeleb tütre igakülgse toetamisega veemoorispordis.

Abielus, kolm tütart.

Laevamehaanik Lembit Aaslav-Kaasik

Lembit on sündinud 5. aprill 1985 Tallinnas. Laevamehhaaniku eriala omandas Eesti Mereakadeemias. Alates 2011. aastast töötab mehhaanikuna Baltic Marine Groupis. Veemootorispordis tegev aastast 1995. Parimad tulemused on 2012. aastal saavutatud O-250 klassi maailmameistri tiitel ja Euroopa meistritiitlid aastatel 2005, 2010 ja 2011 klassis O-125. Purjetama õppis Lembit juba väikese poisina Laoküla Merelaagris. Hobideks on siiani purjetamine ja lohesurf.

Ekspeditsiooni üldjuhiks on Tiit Pruuli

Tiit on sündinud 28. aprillil 1965 Tartus. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanikuna, praegu Go Groupi kaasomanik. Ta osales 1999-2001 jahtlaev „Lennuki“ ümbermaailmareisil, korraldas 2002-2004 autodel ümbermaailmareisi «Rolling Estonians» ja on sõitnud kaasa lühemaid etappe Hillar Kuke ja Toonart Rääski ümbermaailmapurjetamistel. Ta annab välja iseseisvale matkajale mõeldud «Go Reisiajakirja» ning kirjutab ka ise reisilugusid.