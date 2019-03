Teadusuuring: death metal tekitab kuulajates rõõmu, mitte vägivalda

Raskemuusika on veider nähtus, mis tekitab oma stilistika ja tihti vägagi vägivaldsete sõnadega kõrvaltvaatajates tihtipeale õudu ja õõva. Metal-muusika austajad aga naudivad seda täiel rinnal ning kinnitavad tihtipeale, et pigem kaasneb selle kuulamisega positiivne emotsioon ning ka metal-festivalidel käiv seltskond on kõik soojad ja südamlikud inimesed, kaugeltki mitte vägivaldsed.

Varem on sellise nähtuse seletamiseks välja pakutud, et metallifännid võivad olla lihtsalt niivõrd palju karmi muusikat kuulanud, et nende tundlikkus selles sisalduva vägivaldsuse vastu on lihtsalt langenud. Austraalia teadlaste värske uuring näitab aga, et ei vägivallast rääkivad laulusõnad ega laulud ise ei innusta inimesi tegelikult vägivallale.

«Death metal’i fännid on meeldivad inimesed. Nad ei tee teistele niisama haiget,» ütles uuringut juhtinud Macquarie Ülikooli professor Bill Thompson BBC uudistele.

Tegemist on teadlaste aastakümneid kestnud muusika psühholoogilise uju uuringu jätkuga. Samalaadseid mõneti paradoksaalseid psühholoogilisi mõjusid on uuringu käigus täheldatud teistelgi muusikatüüpidel. Näiteks meeldib paljudele inimestele kurvakõlaline muusika, kuigi ei ole selge, miks peaks keegi tahtma tekitada endas kurvameelsust.

Ajakirjas Royal Society Open Science avaldatud uuringu metoodikas ei ole iseenesest midagi eripärast – kasutati alateadlike reaktsioone mõõtvat psühholoogilist eksperimenti, mille käigus pidid inimesed kuulama erineva emotsionaalse tonaalsusega muusikat ja hindama sel ajal erinevate, osaliselt vägivaldseid stseene kujutavate piltide ebameeldivust. Kõige tähtsam oli aga, et uuringus osalenud 80 katseisikust 32 olid metallimuusika fännid.

Death metal’i näitena kasutati ansambli Bloodbath lugu «Eaten», sellele positiivsuselt vastanduva muusika näitena aga Pharrell Williamsi lugu «Happy». Muusika kuulamise ajal näidati katsealustele mõlemasse silma eri pilte – üht vägivaldset ja üks rahulikku. Asja iva on tõdemus, et kui silmad näevad samal ajal erinevaid pilte, siis pöördub tähelepanu automaatselt sellele, kus on kujutatud vägivalda. Kontrollitav hüpotees aga oli, et death metal’i kuulamine, toob eriti selle austajate puhul kaasa vägivalla taju pehmenemise. Midagi sellist katse käigus aga ei täheldatud.

Uuringu autorite sõnul on see väärt teadmine kõigile, kellele valmistab muret popkultuuris leviv vägivaldne visuaalne või heliline sisu.