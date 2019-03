Vaata: teadlased tabasid videosse, kuidas inimese rakud kehas ülikiirelt ringi hüppavad

Me kõik teame, kuidas töötab ragulka – pane aga kivi lapi peale, tõmba kumm pingule ja kui lahti lased, lähebki kivi lendu. Värskes teadusajakirjas Nature Communications ilmunud artiklis selgub aga, et samalaadse põhimõttega on võimelised liikuma ka inimese sidekoe rakud. Varem teadaolevast rakkude liikumisest on seekord tuvastatu aga ligi viis korda kiirem.