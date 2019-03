Geneetikud nõuavad laste sünnieelsele geneetilise muundamisele 5-aastast keeldu

Teaduajakirjas Nature kirjutavad 18 teadlast, nende seas ka hetkel kõikjal ilma tegeva uue geenitehnoloogia CRISPR rajajad, et ebaeetiliste eksperimentide ärahoidmiseks on vaja viieaastast moratooriumit kõigile inimese päritava DNA muudatusega seotud uuringutele. Selle all peetaks silmas seemne- ja munarakkude, aga ka embrüote geneetilist muutmist.