Leho Tedersoo: müstiline seeneteadus uurib kõike õlletegemisest kahjuritõrjeni

Seentel on oma riik

Seeneriik on looma- ja taimeriigi kõrval kolmas väga oluline organismide rühm. Kui tavainimene adub seent kui kukeseent või puravikku, mida saab metsast sügisel korjata ja patta panna, siis seeneriigi tegelik pale on hoopis teistsugune. Seened elavad peamiselt niidistikuna mullas ning elus ja surnud taimekudedes. Paljud üherakulised viburiga seened on kohastunud eluks veekeskkonnas. Viburita üherakulised pärmid elavad setetes ning suhkrute-rikkas keskkonnas, näiteks õienektaris.

Seente peamine funktsioon kõikides elupaikades on surnud organismide lagundamine, mis annab seentele energiat ja tagab taimede talitlemiseks vajaliku süsihappegaasi tekke. Oluline osa ligi viiest miljonist seeneliigist on haigustekitajad teistel mikroorganismidel, taimedel ja loomadel, sealhulgas ka inimesel. Seevastu nendesamade kukeseente ja puravike niidistik moodustab puujuurtega mullas seenjuurt ehk mükoriisat, mille peamine funktsioon on taimede varustamine vees lahustunud toitainetega; jala ja kübaraga moodustised – seente viljakehad - on seeneniidistiku kogumassiga võrreldes vaid väike paljunemiseks mõeldud organ, justkui õun õunapuu küljes.

Männiriisikad metsas. Seene viljakeha moodustab kogu organismist vaid väga väikese ja lühiajalise osa. FOTO: Urmas Luik / Pärnu Postimees / Scanpix

Miks tunda seeni?

Seeni paremini tundma õppides on võimalik vähendada taimehaiguste levikut ja suurendada põllukultuuride saagikust. Õiged maaharimisvõtted ja orgaanilised väetised suurendavad «heade» mükoriisaseente arvukust, mis omakorda vähendavad tõusmepõletiku ja teiste juurehaiguste levikut ning kiirendavad taimede kasvu ja saagikust.

Taimehaiguste kiire ja täpne määramine võimaldab kombineerida sobivaid tõrjemehhanisme, et vähendada majanduslikku kahju ning minimeerida keskkonna saastamist biotsiididega. Mitmeid seeni endid võib seevastu kasutada biotõrje preparaatidena putukkahjurite vastu. Biotõrjes rakendatavad seened eritavad toksiine, mis pidurdavad putukate elutegevust, ning piltlikult seedivad nakatunud putukad oma niidistiku kaudu ära.

Metsanduses on seened samuti tuntud kui ohtlikud juure- ja tüvemädaniku tekitajad ning lehtede ja võrsete haigused. Rahvusvahelise kaubanduse ja kliima soojenemise tõttu on paljud eksootilised haigusi tekitavad seened leidnud tee Aasiast või Põhja-Ameerikast Euroopasse ning edasi Eestisse. Tuntuim seenpatogeen, saaresurma põhjustaja Hymenoscyphus fraxinii, on ulatuslikult hävitanud harilikku saart Kesk- ja Põhja-Euroopas ning põhjustanud saarte asendumise muude lehtpuudega, mis suurendab ka saartega seotud putukate ja mikroorganismide väljasuremisohtu. Ka mändidel esineb mitmeid selliseid invasiivseid seenhaiguseid, ent hariliku männi kadumine meie loodusest oleks katastroofiline meie kultuurile, metsaelustikule ja ka metsamajandusele. Ohtlike seenhaiguste levik eeldab oskusi neid kiiresti ja täpselt määrata juba taimlates ja puukoolides, mille vahendusel saabub Eestisse hulgaliselt seenhaigustega nakatunud taimi eelkõige Poolast ja Hollandist.

Paneks seentele käpa peale

Bakterid on looduses seente peamised konkurendid toidu osas. Paljud seened toodavad bakterite allasurumiseks antibiootikume, millel põhineb kaasaegne meditsiin. Kuulsaima näitena sellest päästis penitsilliini eraldamine moosihallituselt ja selle kasutamine haavade tohterdamisel Teises maailmasõjas miljonite haavatute elud.