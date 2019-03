Tallinn 800: muistne raha Tallinna maapõues

Tallinna linnaeelse ja -alguse asustusloo pea sajandi pikkuse uurimise jooksul on esitatud arvukalt arvamusi Muinas-Tallinna tekkepõhjuste ja -viiside kohta. Mõned seisukohad unustati kohe, teised seevastu leidsid püsiva koha järgnevate uurijate arutluskäikudes. Vahel põhjendatult, vahel mitte. Paljud säärastest argumentidest pärinevad 1930. aastatest, kui linna ja selle tagamaa vanima ajaloo uurimine sai uue hoo.

Arheoloogide tähelepanu Tallinna piirkonnale piirdus toona eelkõige Iru linnuse uurimisega 1936.–1938. aastal. See oli osa suuremast Eesti muinaslinnuste kaevamisprogrammist, mis päädis 1939. aastal ilmunud esindusliku väljaandega «Muistse Eesti linnused». Iru linnamäest ning selle rollist ümbruskonna kujunemisloos kirjutas kogumikku pika ja põhjaliku loo äsja ülikooli lõpetanud Artur Vassar.[i] Muinas-Tallinna uurimise seisukohast oli see artikkel esimene, kus esitati oletus, et varasem võimukeskus kolis Irust Toompea alla millalgi 11. sajandil.

Vassari põhjendused tuginesid nii otsestele kui ka kaudsetele allikatele. 1930. aastate kaevamistulemused näitasid, et Iru hävimise järel ei ehitatud seda 11. sajandil enam uuesti üles, mis suunas autorit otsima uut maakondlikku keskust mujalt. Rannikul kõrgunud Toompea ja selle jalam sobis tema arvates maastikuliselt, kuid ilmselt tugines hüpotees suuresti Henriku Liivimaa kroonika teatele muinaseestlaste Lyndanise linnuse vallutamisest taanlaste poolt 1219. aastal.

Hüpoteesi arheoloogiline analüüs toetus tänase Tallinna tuumikalast väljapoole jäänud muinasasustuse ja -leidude vaatlusele, mille käigus kaardistati ka tolleks ajaks teada olnud aardeleiud. Need kinnitasid Vassari arvates, et võimu- ja kaubakeskus kandusid muinasaja lõpusajanditel suhteliselt sujuvalt ühest kohast teise. Järgnevatel aastakümnetel muutus väide aardeleidude koondumisest Tallinna lähedusse tõsikindlaks faktiks ning on alles viimastel aastakümnetel kahtluse alla seatud.

Idee Toompeast ja selle naabrusest kui Iru mõttelisest järglasest võeti kiiresti omaks ning leidis püsiva koha ajaloolaste-arheoloogide Muinas-Tallinna käsiteludes. Põhimõtteliselt kehtib see oletus tänapäevalgi, kuid alternatiivina on välja pakutud, et Muinas-Tallinna teke ei ole tingimata seotud Iru langusega, vaid kaks keskust võisid 8.–10. sajandil eksisteerida ka üheaegselt: Iru kohaliku piirkonna keskuse ja hooajalise regionaalse turukohana, Muinas-Tallinn aga Tõnismäe-aluse rahvusvahelise kauplemiskohana.[ii]

Kui lähtuda maastikuanalüüsist ning muististe ja arheoloogiliste leidude üldisest levikust, siis ei saa kahe muinasaegse kauplemiskoha olemasolu Tallinna lahe ida- ja lõunakaldal lõpuni välistada. Eeldades, et soodsa veevõtukohaga Muinas-Tallinn oli vaid hooajati külastatav paik, ei ole meil tõesti põhjust oodata arvukaid hoonejäänuseid ning rikkaliku leiuvalikuga asulakohta. Küll aga räägib Muinas-Tallinna kui olulise kaubakeskuse vastu 13. sajandist varasemate rahaleidude kasinus lähemas ümbruskonnas – pilt erineb sellest, kuidas Vassar ja järgnevad uurijad seda omal ajal esitasid.