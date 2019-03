Saaremaa põldudel peatub tänavu erakordselt palju luiki

Kõriska küla viljakasvataja Kaido Kirst ütles, et tema Sakla põllul peatub vähemalt paarsada luike, mida on varasemate aastatega võrreldes enneolematult palju. Varem peatus tema põldudel korraga kümmekond luike ja needki olid põllu madalamates kohtades veeloigus. Nüüd jagub luiki ka kõrgete põldude peale. «Nina on nendel maas, midagi nad söövad,» lausus Kirst.