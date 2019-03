Edusamm teaduses: 50 aastat surnud olnud jäär sai järeltulijad

«Meie eksperiment näitab, kui stabiilselt on võimalik seemnevedelikku jäätunud kujul säilitada,» ütles uuringus osalenud Sidney Ülikooli erakorraline professor Simon de Graaf The Guardianile .

Sellise protseduuri tulemusena sündinud tallede kehad olid kaetud tänapäeval haruldaste, kuid aastakümneid tagasi küllaltki levinud kortsudega. Oma ajal aretati need loomadele sisse, et suurendada nahapinda ja seega ka saadavat villakogust. Hiljem aga kaotati see taas ära, kuna üleliigsed kortsud muutsid loomad raskesti pügatavaks. Nüüd sündinud talledel on seega olemas tänaseks muidu välja surnud tõutunnused.