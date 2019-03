TTÜ teadlased õppisid kaladelt muutuvas kliimas ellujäämist

Kokkuvõte uuringust ilmus artiklina «Fish under pressure: Examining behavioural responses of Iberian barbel under simulated hydropeaking with instream structures» mainekas teadusväljaandes PLOSONE.

Kalade sensoorsed võimed on uskumatult kõrgelt arenenud. Eeldatavalt on nende arenemiseks kulunud ligikaudu 250 miljonit aastat ning insenerimõttel on raske neile järele jõuda. See on ka tõenäoliselt üks põhjus, miks kalad on sadade miljonite aastate jooksul ellu jäänud. Kui me soovime leida looduspõhiseid lahendusi kliimamuutustega kohanemiseks, on mõistlik uurida kalu ja teisi iidseid organisme, kes on läbi pika ajaloo oma ellujäämisvõimet tõestanud.