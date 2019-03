Eesti juurtega teadlane sai esimese naisena matemaatika-Nobelina tuntud Abeli auhinna

Abeli auhind on saanud oma nime norra matemaatik Niels Henrik Abeli järgi ning statuudilt on see üles ehitatud otseselt Nobeli preemiate põhjal – auhinna annab laureaadile kätte Norra kuningas ning selle suuruseks on kuus miljonit Norra krooni, ehk ligikaudu 620 000 eurot. Esimesed Abeli preemiad anti välja 2003. aastal.