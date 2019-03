Maandur tabas Marsil esmakordselt mini-maavärinad

Hetkel Marsil oma uurimisperioodi alustav NASA Mars InSight kosmoseaparaat on alles alustamas oma tööd punase planeedi geoloogilise ülesehituse avastamisel, kuid esimesed tulemused on juba käes. Veebruaris langetas ta vastu planeedi pinda oma ülitundlikud seismomeetrid ning asus otsima oletatavaid Marsi-värinaid – maavärinate analooge, mille põhjal peaks olema võimalik tuletada paljugi informatsiooni planeedi arenguloo kohta. Marsi-värinaid ei ole InSight seniajani küll veel tabanud, kuid esimest korda ajaloos oleme me nüüd tänu nendele mõõtmistele saanud kinnituse õhkõrnade värinate ehk mikroseimide esinemisest teistel planeetidel, kirjutab Science.