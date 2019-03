Teadlased kasvatasid katseklaasis miniaju, mis suutis lihaseid liigutada

Sedalaadi katseid on vaja, et õppida paremini tundma aju toimemehhanisme, mis omakorda võib viia juba parema neuroloogilise ravini. Samas on katseklaasis juba päris, suurte ajude kasvatamine praeguse teaduse ja tehnika taseme juures sisuliselt võimatu. Sedalaadi katsetes kasutatakse algmaterjalina inimese tüvirakke, mis on teatavasti võimelised spetsialiseeruma ükskõik milliseks vajalikuks rakutüübiks. Kuigi teoreetiliselt peaks tüvirakkudest kasvatatud ajusid olema võimalik kasvatada peaaegu lõpmatult, kuid praktikas tuleb esimese takistajana ette suuruse piir, millest alates ei jõua vajalikud toitained enam organoidi sisemuse rakkudesse.