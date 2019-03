Hiigeluuring avastas ookeanipõhjast üle 5000 uue mäe

Kosmoseavastuse ajastul võib jääda mulje nagu ei oleks meie koduplaneet praeguseks juba piisavalt läbiuuritud ega oleks siin enam suurt midagi avastada. USA Scrippsi Okeanograafia Institutsiooni teadlaste David Sandwelli ja Brook Tozeri juhitud uuring näitab aga sellise suhtumise ekslikkust. Satelliidiandmete analüüsi põhjal on nad kindlaks teinud, et ookeanipinna all peab leiduma veel vähemalt 5000, võimalik et koguni 10 000 mäge, kirjutab New Scientist.