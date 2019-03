Maarja Grossberg: Eestis tehtav teadus muudab päikesepaneelid tarbijale kättesaadavamaks

Kuidas päikeseelementide efektiivsust parandada?

Põhjuseks, miks päikeseelementide efektiivsused ei ulatu teoreetilise maksimaalse väärtuseni, on erinevad elektrilised ja optilised kaod päikeseelemendi erinevates osades. Suurt rolli mängib siinkohal absorbermaterjali kvaliteet, eriti selles sisalduvad defektid, mis igas materjalis alati suuremal või vähemal määral eksisteerivad. Teadlaste roll on teha kindlaks, millised defektid absorbermaterjalis on, milline on nende mõju päikeseelemendi tööle ja kuidas nende teket kontrollida. Niimoodi saame materjali defektistruktuuri juhtides parandada päikeseelementide efektiivsust.

Parimaks võimaluseks päikeseelementide efektiivsust oluliselt tõsta (üle 34 protsendi) on kasutada mitut absorbermaterjali korraga, et võimalikult suur osa päikese spektrist ära kasutada – selliseid struktuure nimetatakse tandem-päikeseelementideks. Tandem-päikeseelemendid on aktuaalne uurimisteema teadlaste seas, sest see ju tähendab, et väiksema pindalaga päikesepaneelidelt on meil võimalik saada oluliselt rohkem elektrienergiat. Vaba pinda, mida katta päikesepaneelidega pole aga ülearu palju eriti suurlinnades, mistõttu taskukohase hinnaga tandem-päikesepaneelide tehnoloogiad on väga oodatud.

Milleks uued materjalid?

Efektiivsuse kõrval ei tohi aga unustada kasutatavate materjalide keskkonnasõbralikkust. Uute päikeseelementide absorbermaterjalide uurimisega ja nende valmistamiseks sobivaima tehnoloogia väljatöötamisega tegelevadki teadlased üle maailma. Hetkel peetakse kõige perspektiivsemateks absorbermaterjalidekskeerulisi mitmekomponendilisi ühendeid, mida nimetataks perovskiitideks. Perovskiitidel põhinevaid päikeseelemente on odav toota ning nende efektiivsused laboritasemel on jõudnud kiiresti järgi räni elementidele. Kuid perovskiitidel on siiski mõned puudused, mis tuleks enne laiemat kasutuselevõttu likvideerida. Nimelt kaotavad nad liiga kiiresti oma efektiivsust ja just parimaid tulemusi andvad perovskiidid sisaldavad mürgiseid koosisosi.

Teiseks perspektiivseks alternatiiviks ränile on kalkopüriitsed ja kesteriitsed absorbermaterjalid. Kalkopüriitsel Cu(In,Ga)Se 2 materjalil baseeruvad päikesepaneelid on tarbijale juba kättesaadavad, kuid ei suuda veel hinna poolest võistelda ränipaneelidega. Üheks põhjuseks on indiumi (In) ja galliumi (Ga) varude piiratus maakoores, mistõttu nad on kallid. Kesteriitsed absorbermaterjalid Cu 2 ZnSn(S,Se) 4 , mida ka käesoleva artikli autor oma teadusgrupiga Tallinna Tehnikaülikoolis uurib, koosnevad laialt levinud mittemürgistest elementidest ja on praeguseks poolel teel oma teoreetilise maksimaalse efektiivsuse poole. Töötame materjali valmistamise tehnoloogia täiustamise kallal, et vähendada praegu veel liiga suuri voolukadusid kesteriitidel põhinevates päikeseelementides. Oleme välja töötamas ka kesteriitsel absorbermaterjalil põhinevaid tandem-päikesepatareisid. Lisaks on töölaual ka mitmeid päris uusi ühendeid, mis omavad suurt potentsiaali, kuid mille uuringud on veel algusjärgus.

Materjalist päikesepatareini

Kui on leitud sobiv absorbermaterjal, järgneb kogu päikeseelemendi väljatöötamine. See tähendab, et tuleb leida absorbermaterjaliga sobituvad teised materjalide kihid, milledest igaühel on päikeseelemendis oma ülesanne ning milledele on samasugused keskkonnasõbralikud ootused. Iga materjali lisamine päikeseelemendi struktuuri lisab aga ka uusi võimalusi voolukadude tekkeks, mida püütakse erinevate tehnoloogiliste võtetega minimeerida. Päikeseelemente on väga erineva ehitusega, on monokristallidele üles ehitatud nagu räni-päikeseelemendid, on õhukesekilelised seadised ja kvantstruktuuridel põhinevad tuleviku päikeseelemendid. Hetkel võib kõige perspektiivsemaks pidada õhukesekilelisi päikeseelemente, mis näevad välja nagu kihilised võileivad, milles kõige paksem kiht on kõigest ühe mikromeetri paksune. Õhukesekilelised päikeseelemendid on kerged ja enamasti saab neid teha painduvate ning pool-läbipaistvatena, mis avavad neile võimalused mitmekülgseteks rakendusteks.

Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste poolt välja töötatud tehnoloogial baseeruv pool-läbipaistev ja painduv monoterakiht päikesepaneel ettevõttelt crystalsol. FOTO: Crystasol

Erinevaid rakendusi võimaldab ka Tallinna Tehnikaülikoolis välja töötatud unikaalne monoterakiht päikeseelement, milles absorbermaterjal on väikeste kristallide kujul ja neist igaüks moodustab omaette päikeseelemendi. Kristallikeste vahel oleva polümeeri tõttu on sellist struktuuri lihtne teha nii pool-läbipaistavana kui painduvana. Antud tehnoloogia on juba tööstuslikus arendusfaasis. Üks näide monoterakiht-päikesepaneelist on toodud kõrvaloleval pildil.