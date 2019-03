Teadlane tuberkuloosipäevast: on aeg see haigus seljatada

Eestis on viimastel aastatel tuberkuloosi nakatumine ja haigestumine langenud, kuid siiani on need numbrid Euroopa Liidu keskmisest kõrgemad ning eriti murettekitav on ravimresistentsete ehk ravile raskesti alluvate tuberkuloosi haigusjuhtude suur osakaal. Maailma Tervishoiuorganisatsioon liigitab Eesti kõrge tuberkuloosiriskiga maade hulka.

24. märts on ülemaailmne tuberkuloosi päev (World Tuberculosis day) ning sel aastal möödub tuberkuloosi-tekitaja Mycobacterium tuberculosis´e avastamisest 137 aastat (1). Tuberkuloosi-tekitaja avastajat Saksa arsti ja mikrobioloogi Robert Kochi võib pidada kliinilise bakterioloogia kui teadusharu rajajaks, kuna dr Koch suutis esmakordselt näidata nakkusliku haiguse põhjuseks bakterit. Lisaks töötas dr Koch välja meetodid bakterite uurimiseks, võttes kasutusele uudseid värvimistehnikaid ning arendades mikroskoopiat. Dr Kochist ja tema järgijatest sai alguse teadlaskond, tänu kellele sai võimalikuks nakkuslike haiguste tekitajate avastamine, diagnoosimine, ravi ning ennetamine (2).

Tuberkuloos on õhu kaudu leviv nakkuslik haigus, mis on põhjustatud Mycobacterium tuberculosis´e poolt. Peamiselt kahjustab tuberkuloos kopse, kuid võib põhjustada ka teiste elundite kahjustumist. Tuberkuloosi haigestub umbes 10% nakatunutest, kuid haigestumise risk on kõrgem nõrgendatud immunsusega inimestel. Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) andmetel haigestub igal aastal maailmas tuberkuloosi ligi 10 miljonit inimest ning esineb 1.3 miljonit surmaga lõppevat juhtu (3). Eestis diagnoositi 2017. aastal 175 haigestumist (3,4).

Kuigi Eestis on viimastel aastatel tuberkuloosi nakatumine ja haigestumine langenud, võib märgata trendi, et tuberkuloosi diagnoosimine hilineb ning seetõttu ei alustata õigeaegset ravi. 2017. aastal ei alustatud õigeaegset ravi üle 10% uutest tuberkuloosi juhtudest (4). Seepärast on väga oluline, et inimesed oleksid teadlikud tuberkuloosi ohtlikkusest ning läheksid arsti juurde varakult, juba esimeste sümptomite ilmnemisel. Kindlasti tuleb tähelepanu pöörata tuberkuloosi varajasele diagnoosimisele ning seda eriti riskigruppide seas. Maailma Tervishoiuorganisatsioon liigitab Eesti kõrge tuberkuloosiriskiga maade hulka kuna Eestis on tuberkuloosijuhtumite arv jätkuvalt Euroopa keskmisest kõrgem ning eriti murettekitav on ravimresistentsete ehk ravile raskesti alluvate tuberkuloosi haigusjuhtude suur osakaal (3,4). Ravimresistentsete tuberkuloositekitajate lai levik Eestis on peamiselt põhjustatud suurest ravikatkestajate arvust. Korduvravijuhtude minimeerimiseks on väga oluline, et tuberkuloosi ravi viiakse alati lõpuni. Lisaks on ravimresistentsuse tekkele kaasa aidanud ka samade preparaatide pikajaaline kasutamine, millest tulenevalt on vajadus uute ja efektiivsemate ravimite järele.

Tänu väikelaste vaktsineerimisele tuberkuloosi-vastase BCG (Bacillus Calmette-Guérin) vaktsiiniga on tuberkuloosi juhtumite arv Eestis väikelaste seas olnud väga madal. Eestis on praegu kasutusel Maailma Terviseorganisatsiooni soovitusel universaalne tuberkuloosivastane vaktsineerimine, mis tähendab seda, et vaktsineeritakse kõiki terveid vastsündinuid (1-5 elupäeval). Viimasel ajal on arutatud selle üle, et sarnaselt teistele Euroopa riikidele nagu Soome, Rootsi ja Prantsusmaa üle minna selektiivsele vaktsineerimisele. Sel juhul vaktsineeritakse ainult riskirühmades olevaid väikelapsi.