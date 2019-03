Hiinas avastati tuhandeid fossiile elu tekkes võtmetähendusega perioodist

Kaks seni suurimat fossiilileidu Kambriumi plahvatusest on Kanadas asuv 508 miljoni aastane Burgess Shale ja Hiinas asuv 518 miljoni aasta vanune leid Chengjiangis. Seekordne avastus on viimasega küll üheaegne, kuid fossiilides leiduvad liigilised kooslused on väga erinevad, mis viitab aga sootuks teistsugustele keskkonnatingimustele. Tõenäoselt jäid organismid veealuste mudavoolu sisse kinni ning kanti sügavatesse külmadesse veekihtidesse, kus mattusid peenete setete alla ja fossiliseerusid, kirjutavad teadlased ajakirjas Science .

Konkreetsemalt on välja toodud kaks leidu. Esiteks mudadraakonina tuntud loomad, kelle tänapäevased järglased on vaid mõne millimeetri pikkused mudas elavad ussilaadsed elukad. Teadlastele üllatusena tuli aga välja, et nende Kambriumi plahvatuse aegsed eellased olid kuni nelja sentimeetri pikkused, ühesõnaga on need loomad pidanud geoloogilises ajas väiksemaks arenema.