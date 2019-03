Uuring näitas, kuidas meie kõigi nutitelefoni kasutus on ühesugune

Peale lemmikäppide on meil kõigil telefonikasutuses ka teisi erinevusi. Näiteks võib erineda kogu nutifonides veedetud aeg. Samas selgub teadusajakirjas Royal Society Open Science ilmunud uuringust, et oma aja erinevate äppide vahel jagamine käib kõigil suhteliselt ühtemoodi, kirjutab ajakiri Discover .

Tegemist on ühe aspektiga inimeste nutitelefoni-elust, mida teadusuuringud seni kuigi palju lahanud ei ole. Teadlaste algne oletus oli, et kuna inimeste vaimne ja ajaline ressurss on suures osas ühtemoodi piiratud, peaks ka telefonikasutuses olema ühiseid jooni.