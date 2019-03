Akadeemilised ametiühingud tahavad miinimumtöötasusid

Akadeemiliste ametiühingute eesistuja Triin Roosalu sõnul käib praegu töö andmete kogumisega erinevatest kõrgharidusasutustest. «Võrdleme ülikoolide tänast palgataset ning seda, kui suured on vahed konkreetsete ametialade lõikes, et saada adekvaatne pilt hetkeolukorrast ning enda ettepanekuid võimalikult täpselt sihtida.»

«Kui andmed on kokku kogutud, koostame lepingu projekti, esitame selle rektorite nõukogule ning hakkame selle tingimuste osas läbi rääkima,» lisas Roosalu leppeni jõudmise protsessi kirjeldades.

Sektorilepe on oma olemuselt tervet majandusharu hõlmav kollektiivleping, mis lepitakse kokku sektori tööandjate ühenduse ning töötajate esindajate vahel ja mille seadusejärgset laiendamist võimaldavad punktid on täitmiseks kohustuslikud kõigile turuosalistele. Leppe olulisemateks punktideks on miinimumtöötasud ning töö- ja puhkeaja reeglistik.