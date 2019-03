Läbimurre: teadlased suutsid ühe «lõikega» muuta 13 000 geeni

Uuringu juht on üks geeniteaduse suurematest visionääridest George Church, kes on olnud seotud nii esimese täisgenoomi järjendamise, Inimgenoomi Projekti algatamise kui ka geenmuundamise tehnoloogiate arendamisega. Tänapäeval on ta muu hulgas seotud geenitehnoloogia meetodite abil nii mammutite kui ka neandertallaste kloonimise kui ka erinevate sünteetilise bioloogia projektidega.

Muu hulgas plaanib Churchi uurimisrühm ka suuremahulist genoomide ümberkirjutamise projekti, mille käigus peaks muutuma terved liigid, inimesed nende seas, kirjutab MIT Technology Review.

Seekordse rekordi saavutamiseks võtsid Churchi tiimi liikmed Oscar Castanon ja Cory Smith fookusesse suuresti mitteaktiivsed DNA-lõigud nimega LINE-1, mille kordusi leidub inimese genoomis niivõrd palju, et need moodustavad meie geenidest koguni 17 protsenti. DNA-lõikude suuremahulise muutmise põhiprobleemiks on, et liiga kiire ja ulatuslik muudatus võib kaasa tuua raku suremise. Selle ära hoidmiseks kasutas Harvardi Ülikooli rühm CRISPR-tehnoloogia variatsiooni, mis mitte ei lõika katki tervet DNA-ahelat, vaid asendab selles vaid üksikuid lämmastikaluseid.

Kuigi kõlanud on ka kriitikanooli, on Church ja tema meeskond veendunud, et selline tehnoloogia saab murranguliseks genoomist «rämps»-DNA eemaldamisel.