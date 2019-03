Avastus: miimikaga suhtlemine võib olla loomariigis arvatust oluliselt levinum

Eri liikides esinevat miimikat uurivad teadlased on aastaid teadnud, et keerukate sotsiaalsete struktuuridega ühiskondi moodustavad sotsiaalsed liigid nagu inimesed, šimpansid, orangutangid, gorillad ja muud inimlased. Eeldus oli, et järelikult peab näoilmete abil üksteisele märkide saatmine olema omane ennekõike sotsiaalsetele loomadele. Keegi polnud aga kontrollinud võimalust, et ka üksiku eluviisiga loomade puhul võib seda esineda. Looduses üksinduses elavad loomad kohtuvad teatavasti harva ning seetõttu on ka nende miimika uurimine keeruline, kirjutab New York Times.