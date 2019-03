Eelajalooline koletis – avastati maailma suurim Tyrannosaurus rex

Tyrannosaurus rex on tõenäoselt tuntuim dinosauruseliik ning tõenäoselt oleks tema kohta kohane kasutada koguni sõna kurikuulus – oli ju vähemalt popkultuuri järgi tegemist ühe ajaloo suurima ja õudseima kiskjaga. Saskatchewanis maa seest tulnud fossiilid näivad aga olevat jälg suurimast T. rex’ist, mida teadlased eales leidnud on. Analüüsid on näidanud, et kõnealune isend pidi elama ligikaudu 66 miljonit aastat tagasi.

«See on tõest rex’ide rex. Tyrannosaurus’ed võisid oma suuruse poolest märkimisväärselt varieeruda – mõned olid teistest kiitsakamad, teised jälle robustsema kehaehitusega. [Meie leitud] Scotty on pigem näide tugeva kehaehitusega loomast. Kui kõike arvesse võtta, on ta teistest seni leitud isenditest üks jagu suurem,» kommenteeris leidu ajakirjas The Anatomical Record avaldatud uuringu juhtivautor Scott Persons Alberta Ülikooli Bioloogiateaduste osakonnast.

Oma hüüdnime sai Scotty viskipudeli järgi, millega teadlased oma leidu õhtul tähistasid. Jalaluude järgi hinnates võis tema mass olla vähemalt 8800 kilogrammi, mis on rohkem kui ükski teadaolev lihatoiduline dinosaurus.

Hiigelsauruse uuriminegi on olnud sobilikult mahukas projekt. Scotty skeleti jäljed avastati esmakordselt juba 1991. aastal ning sellest ajast saadik on teadlased töötanud selle nimel, et luud kõvast liivakivist puhastada. Enne seda ei olnud võimalik ka leidu lähemalt uurida ning seetõttu jäi ka selle tähendus pikaks ajaks saladuseks.