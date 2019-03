Tartu Ülikooli materjaliteadlane lõi maailma esimese robotväädi

Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi pehmerobootika dotsendi Indrek Musta sõnul inspireeris teda tegelema taimerobootikaga fakt, et taimede käitumine on paljustki läbi uurimata ning see annab robootikale uued mõõtmed ja seni avaldamata võimalused, kirjutab ERR Novaator.