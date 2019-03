Nelja aastaga 2,5 kilomeetrit – teadlased alustavad kõigi aegade suurima jääpuurimisega

Suvel Antraktikasse suunduv Euroopa Antarktika-ekspeditsioon plaanib teha midagi, mida kunagi varem ei ole tehtud ning koguda proove vanimast polaarjääst, mis kunagi puuritud. Kogu projekti nimeks on Beyond EPICA ning sellesse on kaasatud teadusrühmad 12 Euroopa Liidu riigist, kirjutab Nature.

Viimased kaks aastat on kulutatud selle peale, et teha kindlaks niivõrd vana jää asukoht ja see, kui raskeks puursüdamike kättesaamine osutuda võib. Viimaks valiti välja mandri idaosas paiknev Dome C nimeline piirkond, kus on piisavalt vana jääni jõudmiseks vaja puurida jääpinna sisse 2,75 kilomeetrit. Selleks kulub teadlasetel praeguste hinnangute kohaselt enam kui neli aastat.

«Oleme üsna kindlad, et viimased 300 meetrit sisaldavad klimatoloogilist infot, mis meil seni puudu on olnud,» ütles uuringu juhtivteadur, Itaalias asuva Ca’ Foscari Ülikooli kliimateadlane Carlo Barbante. «See ikooniline projekt aitab meil paremini mõista kliimamuutusi ja seda, mis meil ees seisab.»