Mario Kadastik - mis tolku on meile elementaarosakeste füüsikast?

Elementaarosakeste füüsika on see osa füüsikast, mis tegeleb meie universumi kõige väiksemate ehitusblokkidega (elektronid, kvargid, footonid jne), kuid tihti kõige suuremate energiatega. Me uurime, millest meie universum koosneb, kuidas need koostisosad omavahel suhestuvad ning kuidas seda teadmist ära kasutades ennustada meile nähtavate protsesside toimimist.

Tihti küsitakse minu käest, et kuigi arusaamine, millest universum koosneb ja kuidas ta töötab, võib ju olla huvitav, siis kuidas on see kasulik või rakendatav igapäevaelus? Saia me füüsikutena ju ei tooda ja telefone samuti mitte, mis kasu meil nendest teadmistest siis on?

Siin tuleks keerata kella ajas tagasi eelmise sajandi algusesse, kui J. J. Thompson, James Maxwell ja teised oma uurimustöid tegid. Neidki peeti veidrikeks – miks tegeleda mingi sellise jamaga, kui nad oleksid võinud valida austusväärse arstikutse? Ometigi olid nende avastused elektroni ja elektromagnetvälja osas vajalikud elektroonikatööstuse tekkeks ja viisid seega ka otseselt tänapäevase tööstusrevolutsioonini. Me ei kujutaks tänapäeval enam maailma ette ilma arvutite, telefonide ja palju muuta. Elektroonika eksisteerib kõikjal meie ümber ning see sai alguse suuresti just elektroni avastamisest ning elektromagnetismi rakendamisest.

Samuti viisid Marie Curie radioaktiivse kiirguse, mis on elektronõrga vastasmõju manifestatsioon, alased uurimused 19. sajandi alguses suurte arenguteni meditsiinilises diagnostikas ning energeetikas, kus koos tugeva interaktsiooni tundmaõppimisega, mis seob omavahel aatomi tuuma koostisosi, loodi uue energiaallikana tuumareaktorid. Tõsi, selle esmane rakendus tuumapommi näol polnud ilmselt viimase sajandi kõige populaarsem avastus, kuid siinkohal kehtib tavapärane ütlus, et ka tavalist kööginuga võib kasutada suurte kuritegude kordasaatmiseks, mis otseselt ei ole noa leiutaja tahtega seotud.

Need näited on enamuses eelmise sajandi algusest. Mis on uuema aja elementaarosakeste füüsika tulemustest olnud rakendatav? Üheks neist on kindlasti just värskelt oma 30. juubelit tähistanud WWW ehk see mida me klassikaliselt loeme internetiks. Algselt, kui Tim Berners Lee selle 1989. aastal Euroopa Tuumauuringute Keskuses (CERNis) välja töötas, oli tegemist lahendusega, et osakestefüüsikud saaksid CERNi siseselt lihtsamini eksperimentide tulemusi jagada. Tänaseks on sellest kujunenud meedium, mida kasutab pea iga inimene planeedil ning mis on muutunud ka meie põhiliseks infoedastuse kanaliks. Seejuures tarbime palju seda infot oma nutiseadmetes, mille puutetundlike ekraanide vaarisaks võiks lugeda CERNi kiirendite juhtpaneele, mille jaoks antud tehnoloogia seitsmekümnendate lõpus välja töötati.

Tim Berners-Lee esimese veebilehitsejaga FOTO: CERN