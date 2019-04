Otse kell 16: kas tõesti avaldatakse täna esimene foto mustast august?

Arvestades, et Sündmushorisondi Teleskoobis osalevad mitmed raadioteleskoobid on hoidnud oma tähelepanu aastaid Linnutee galaktika keskmes asuva supermassiivse musta augu Sagittarius A* ümbruses, võib aga oletada, et ju see avastus mustade aukude kujutamisega seotud on. Eriti, kuna eelteate kohaselt peaks pressikonverentsil olema juttu projekti «esimesest tulemusest». Seejuures tähendab pressikonverentsi pikk etteteatamine kosmoseuuringutes reeglinfa tõesti suuri avastusi.

Miks see oluline on?

Mustad augud on oma müstilisuse tõttu vast üks enim avalikkuse tähelepanu köitnud teemadest tähefüüsikas ja kosmoloogias. Tegemist on oma eluea lõpus kokku varisenud hiiglaslike tähtedega, mille gravitatsioon on niivõrd suur, et tõmbab endasse ka kogu elektromagnetkiirguse – kuna teatud vahemaast alates jääb ka valgus must augu külgetõmbejõu kätte lõksu, ei ole keha enda nägemine aga võimalik. Seda piiri nimetataksegi musta augu sündmushorisondiks. Kuigi musta augu enda pildistamine on sisuliselt võimatu, peaks sündmushorisonti kasvõi teoreetiliselt aga olema võimalik jäädvustada.