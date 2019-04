Teadlased avastasid esmakordselt müstilise Denisi inimese koljutüki

Siberis Denisi koopa lähistel elanud nn Denisi inimesed ehk denislased on üks uuem pusletükk inimevolutsiooni uuringutes. Esimesed jäljed seal elanud inimliigist leti alles 2008. aastal ning uue inimliigi esimene DNA-uuring avaldati aastal 2010. Seni on denislaste jäänused piirdunud aga vaid üksikute luutükkide hammaste, sõrmelülide ja luutükkidega. Ameerikas Füüsilise Antropoloogia Assotsiatsiooni aastakonverentsil kirjeldasid teadlased aga esmakordselt denislaste koljutükke, mida on võimalik võrrelda juba ka teiste inimliikidega, kirjutab Science News.