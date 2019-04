Professor Laaneots: kuidas täna, 224 aastat tagasi meeter välja mõeldi

18. sajandil oli mõõtühikute kõige keerulisem ja kirjum süsteem Prantsusmaal, kus oli käibel umbes 800 mõõtühikut ja nuriseti, et mõõtmine on liiga keeruline. Valitsusele laekus hulgaliselt kaebusi ka mõõtmistega seotud pettuste ja ülekohtu kohta.

Arvestades aga tööde suurt mahtu, poliitilise situatsiooni keerukust Prantsusmaal ja ka sõda Hispaaniaga oli selge, et mõõtmine nõuab aastaid. Seepärast kehtestas valitsus 1795. a 7. aprilli dekreediga esialgse pikkusühiku, milleks määrati aastatel 1739 kuni 1740 mõõdetud Dunkerque ja Colliqorure vahelise Pariisi meridiaanilõigu osa pikkusega 3 jalga ja 11,443 liini. Seda tutvustati rahvale kui uut mõõtühikut nimega «metre».

Meetri algusajast alates on selle definitsiooni muudetud mitmeid kordi. Selle esialgseks etaloniks sai algselt plaatinast valmistatud varb, hiljem vahetati see plaatina (90%) ja iriidiumi (10%) sulamiga. Tänapäeval on meeter defineeritud kui pikkus, mille läbib valgus vaakumis 299 792 458-1 sekundi jooksul.