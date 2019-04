Maailma üksikuim konn sai teadlaste abil kaaslase

Suurema osa oma elust on Romeo elanud oma koduses akvaariumis ning esialgu näis, et poissmeheks ta jääbki. Juliet, eestipäraselt Julia, leidsid teadlased aga ootamatult ühest Boliivia veenirest rõõmsalt ringi hüppamas. Üliharuldase liigi esindaja järel viidi see kiriemas korras Boliivias asuvasse Alcide d’Orbigny loodusmuuseumisse lootuses, et õnnestub konni paaritada ja seega ka liik väljasuremisest päästa. Üllataval kombel ei olnud ka Romeol ja Julial sellise plaani vastu midagi – paaritamine õnnestus juba esimesel kokkusaamisel, kirjutab Independent.