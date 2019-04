Gravitatsioonilainete uurimine algab kvantfüüsika toel uue hooga

Gravitatsioonilained on üks kuumem teema tänapäeva füüsikas. Tegemist on aegruumi võngetega, mis tekivad suure massiga kehade liikumisel ning levivad üle kogu ilmaruumi lainetena nagu levib veesõõr ümber tiiki visatud kivi. Samas on gravitatsioonilained niivõrd nõrgad, et nende mõõtmiseks on vaja spetsiaalseid observatooriume nagu LIGO USAs ja VIRGO Itaalias. Õige pea pärast esimest gravitatsioonilainete vaatlust saidki gravitatsioonilaine-observatooriumite visionäärid Kip Thorne, Rainer Weiss ja Barry Barish ka Nobeli füüsikapreemia.