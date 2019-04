Tehnikaülikooli juhitav projekt saab targa linna arendamiseks rekordilised 32 miljonit

«See on suur võit – tegemist on läbi ajaloo suurima konkurentsipõhise teadustoetusega Eestis: Euroopa Komisjoni ja Eesti riigi toetus kokku on ca 32 miljonit eurot. Eesti Teadusagentuur on Horizon 2020 Teamingu rahastusmeetme saamist võrrelnud ka teadusarendustegevuse Oscari võiduga. Selle projektiga loob TalTech koos Aalto Ülikooliga kaasaegseimate linnatehnoloogiate tippkeskuse, millest tõuseb praktilist kasu ka kõigile Tallinna ja Helsinki inimestele,» kinnitas Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo.