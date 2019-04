Teadlased: viimati, kui õhus oli nii palju CO2, kasvasid Antarktikas puud

Lõunamandri settekihte uurinud teadlased tegid kindlaks, et pliotseeni ajastikus 5,3 kuni 2,6 miljonit aastat tagasi oli maailmamere tase 20 meetrit ja globaalne keskmine temperatuur 3-4 °C kõrgem kui tänapäeval. Antarktikas kus hetkel laiuvad suured ja paksud jääväljad, kasvas tollal aga lopsakas pöögimets. Suures osas oli see tingitud kasvuhoonegaaside, ennekõike CO 2 kontsentratsioonidest, mis olid tänapäevastega enam-vähem samal tasemel, kirjutab The Guardian.