Peruus tuli päevavalgele neljajalgse vaala skelett

«Pärast esimese luude päevavalgele tulekut sai õige pea selgeks, et tegu on nelja jäsemega vaalaga. Sealt edasi kulges töö vaevaliselt. Meie Peruu kolleegidel pole just kuigi palju rahalisi vahendeid ja riigist välja ei tohi fossiile viia. Lõpuks läks aga kõik hästi,» meenutas Olivier Lambert, Belgia kuningliku loodusteaduste muuseumi paleontoloog ERR Novaatorile antud intervjuus.