Tarmo Soomere: poolsurnud kassist rehepapliku deemonini ehk kas saame elada poolsuletud süsteemis?

Usutavasti on kõik midagi kuulnud ühest poolsurnud kassist, Schrödingeri kassist. See on narratiiv kiisust, kes pandi radioaktiivse aine aatomiga ühte kasti. Kuigi teame väga palju sellest, kui sageli sellised aatomid lagunevad, ei ole põhimõtteliselt võimalik ennustada, millal konkreetne aatom laguneb ja kassi tapab. Kuni kast on kinni, ei saaks keegi teada, kas kass on elus või mitte.

Erwin Schrödingeri idee peegeldab tõsiasja, et enamik meile tuntud loodusseadusi kehtib vaid teatava aja jooksul ning teatava suuruse ja tihedusega asjade suhtes, mis ei liigu väga kiiresti. Tema eksperimendi aura on sotsiaalset laadi. See pärineb ajast, mil teadmised maailma struktuurist olid tagasihoidlikumad. Teati märksa vähem sellest, et määramatus on meie maailma orgaaniline osa ja et mõned asjad on põhimõtteliselt ennustamatud.

Oleme harjunud hoogsalt maalima pilti tulevikust kümne aasta pärast, milles peegeldub meie ülikoolide ja teaduse anomaalselt hea tase. Oli vaja luuletaja ja mõtleja Viivi Luige terast pilku ja tundlikku maailmataju, et ausalt edasi mõelda (PM 29.01.2019). Teda hirmutas mõte, et 25 aasta pärast piilub ühiskonna näost vastu praegune põhikoolide nägu. Koos järjest süveneva peaaegu karistamatu jultumuse ja julmusega nende vastu, kes püüavad õpetada. Siis loodaks küll, et kass on vahepeal ära surnud.

Kass, üks ennustamatult toimiv aatom ja lihtne Goldbergi tapamasin, mida iga «Rakett 69s» osaleja valmis teha oskab, on elementaarne näide suletud süsteemist. See õpetab, et suletud ruumis olevate asjade toimimise tulemuse nägemiseks peame ust või kaant paotama. Kui tulemust on üldse võimalik mõõta ja kui on julgust leppida olukorraga, mis kastist vastu piilub. Või lausa näkku hüppab, erinevalt targast Pärnumaa hundist, kes laskis end külmumisest päästa.

Avatud süsteemidel ei ole ümber mõnusaid piiravaid seinu, millele najatudes oma väikest maavaldust pilguga mõõta, nagu praegune USA president soovivat näib. Murphy seadus (täpsemalt Zymurgy seadus tekkivate süsteemide dünaamika kohta) ütleb, et kui avate purgi, mis on täis vihmausse, siis ainus viis neid tagasi saada on võtta suurem purk. Maakera suurus on enam-vähem konstantne. Kui siin segadused tekivad, peab inimeste (või parteide) arv kahanema; vähemalt lokaalselt ja eriti siis, kui naaber enam ei talu naabrit ja parteid ümbritsevad end punaste joontega.