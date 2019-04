Hannes Tõnisson: Eesti rannikute ajalooraamat aitab vaadata kliimamuutuste tulevikku

Miks? Kujutame ette olukorda kus üksikule saarele satuvad tütarlaps ja noormees. Peagi saavad nad piisavalt vanaks, et saada lapsi ning mõne aja pärast nii juhtubki, sünnib laps. Kuna neil aga pole õrna aimugi lapse arengust, siis hakkavad nad prognoosima senijuhtunu põhjal. Näiteks, laps oli sündides umbes 50 cm pikk ja aasta möödudes on laps 90 cm pikkune. Et valmistada lapsele sobilikud riided, siis eeldatakse, et kui laps kasvas aastaga 40 cm, siis 2-aastaselt võiks ta olla umbes 1,3 m pikk, 3-aastaselt 1,7 m pikk jne…

See ei ole veel kõik. Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskuse teadlaste pooleliolevate uuringute esmased tulemused lubavad arvata, et minevikus on esinenud mitmeid järske, nn faasi muutuseid, kus mingi lävendi ületamisel on väga järsku kas kasvanud või kahanenud tormisus. Mida see tähendab? Meie tormid liiguvad külma ja sooja õhu gradiendil. Kliima soojenemisel nihkub aga see gradient aina põhja poole. Ühel hetkel on aga ilmselt juhtunud nii, et ookeanilt saabuvate tormitsüklonite trajektoorid on nihkunud sedavõrd palju põhja suunas, et tormid ei suuda enam ületada põhja pool kõrgenevaid Skandinaavia mägesid ning tsüklonid suunduvad hoopistükkis põhjapoole. See omakorda lubab meie alale levida ulatuslikul Siberi kõrgrõhu alal. Meie kliima muutub ühtäkki järsku oluliselt mandrilisemaks – suved lähevad soojemaks ja kuivemaks, talved vaiksemaks, lumisemaks ja palju külmemaks.