TÜ teadlased kaevasid tänapäeva inimese genoomist välja muistseid signaale

«Arvestades, kui vähe on meil Lõuna-Aasias kunagi elanud inimeste kohta vana DNA-alast teavet, on need iidsed komponendid, mis meil tänapäeva genoomidest avastada õnnestus, hindamatu väärtusega,» ütles uuringu üks põhiautoritest, Burak Yelmen, kes on Tartu Ülikooli genoomika instituudi moodsa populatsioonigeneetika nooremteadur.