Keskkonnaagentuur: õhusaaste on Eestis pidevalt vähenenud

Paiksete heiteallikate heitkoguste andmed pärinevad iga-aastastest aruannetest, mida õhusaaste- või keskkonnakompleksluba omavad heiteallikate valdajad (ettevõtted) esitavad läbi veebipõhise infosüsteemi. Hajusheiteallikaks on käesoleva väljaande mõistes väike aruandluskohustuse alla mittekuuluv paikne heiteallikas või teatud suuremat pindala kattev heiteallikas (põllumajandus, liikuvad heiteallikad, kodumajapidamised).

Ülevaates selgub, et võrreldes 1990. aastaga on 2017. aastaks vähenenud kõigi analüüsitud saasteainete heitkogused, peamiselt ümberkorralduste tõttu, mis toimusid majanduses ja omandisuhetes pärast Eesti taasiseseisvumist. Viimastel aastatel on heitkogused vähenenud tulenevalt ettevõtete poolt kasutusele võetud heite püüdeseadmetest ja uutest tehnoloogiatest.