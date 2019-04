Video: Siberi kohal toimus kuu jooksul juba kolmas meteooriplahvatus

«Läksin paanikasse, kuna see nägi välja ja ka kõlas nagu oleks tegu põlema läinud lennukiga. Hääl ja vaatepilt tekitasid tõsist hirmu,» ütles üks Krasnojarski elanik. «Võtsin taskust telefoni, aga see lendas üle taevalaotuse nii kiiresti, et sain pildile vaid meteoriidist järele jäänud juti.»