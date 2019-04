Hiigeluuring lükkab ümber noorte ekraani taga veedetud aja ja vaimse tervise halvenemise seosed

Juhtivas psühholoogiaajakirjas Psychological Science avaldatud uuringu tulemus on üllatav, kuna arvuti, televiisori või nutitelefoni ekraani ees veedetud aega peetakse laialdaselt problemaatiliseks. Paljud vanemad üritavad piirata seda, kui kaua nende lapsed arvutis veedavad ning ennekuulmatu pole ka sedastus, et nooruse hukka minemise põhjuseks on just liigne ekraaniaeg.