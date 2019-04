Uuring: väheliikuvale eluviisile pannakse alus juba kooliminekueas

Soome teadlasi aga huvitas, mis hetkel elus hakkab inimeste kehaline aktiivsus vähenema, sest lapsed on alati liikuvamad kui täiskasvanud. Lühike vastus nende uuringu põhjal on 7. eluaasta ehk see aeg, kui lapsed hakkavad käima koolis, kirjutab ERR Novaator.