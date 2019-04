Galerii: täna avaldatakse esimene pilt mustast august. Kuidas neid seni kujutatud on?

Kõike ennast ümbritsevat, ka valgust neelavate suurte surnud tähtede ehk mustade aukude olemasolu ennustas juba Albert Einstein 1915. aastal oma üldrelatiivsusteooriaga ning aukude olemasolu on näidanud mitmed kaudsed tõendid, kuid ühtegi otsest vaatlust ei ole seni õnnestunud saada. Kuidas vaadelda asja, mis neelab endasse kõik, mis talle ligi satub, ka elektromagnetkiirguse?

Läbi aegade on teadlased koostöös kunstnikega siiski üritanud musti auke eri viisil kujutada. Vaata, kuidas see seni õnnestunud on.