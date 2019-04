Murranguline esimene pilt mustast august. Kuigi must auk ise on nii tugeva gravitatsiooniga, et neelab endasse ka lähedusse sattunud valguse, on pildil siiski näha sellesse ülisuurel kiirusel neelduva materjali helendamise tagajärjel tekkiv neelurõngas.

FOTO: AP/Scanpix