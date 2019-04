Filipiinide koopast leiti uue tundmatu inimliigi jäänused

Nüüd aga on inimese evolutsioonipuusse lisandunud aga veel üks liik, mis leiti Filipiinidelt Luzoni saarelt. Nagu kirjutab Nature , viitab selle liigi avastus, et Kagu-Aasias võis tol perioodil (ligi 50 000 aastat tagasi) koos eksisteerida mitu varajast inimliiki.

«Kõik need leiud kokku näitavad, et tegemist on millegi täiesti uuega,» ütles Kanadas asuva Lakeheadi Ülikooli paleoantropoloog Matthew Tocheri Nature’le. Eriti selgelt eristub teistest varajastest inimestest leitud hammaste kuju. Jalaluud sarnanevad aga Ida-Aafrikas elanud austrolopiteeke. Luude kõveruste põhja oletavad teadlased, et liik pidi olema osav ronija.