Tartu Ülikooli osalusega rahvusvahelise teadusrühma uuring on toonud kaasa olulise pöörde Homo sapiens’i ja neandertallase kõrval kolmandaks inimliigiks tõusnud denislaste arenguloos.

Denislased on füüsikalise antropoloogia viimaste aastate üks kuumemaid sõnu. 2010. aastal Altai mäestikust Denissi koopast leitud luutükkide põhjal tuvastatud liigi geneetilisi jälgi on leitud juba mitmest Aasia nüüdisinimese populatsioonist ning näib, et nagu eurooplased ristusid omal ajal siinmail elanud neandertallastega, nii ristusid ka denislased ja tänapäeva Kagu-Aasia inimeste eellased.